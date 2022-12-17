Речь идет о немецком холдинге Securing Energy for Europe GmbH (SEEHG), ранее называвшемся Gazprom Germania.

На десятом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину Европейская комиссия разрешила Федеральному министерству финансов Германии национализацию бывшей "дочки" российского "Газпрома".

Как говорится в пресс-релизе ЕК, речь идет о немецком холдинге Securing Energy for Europe GmbH (SEEHG), ранее называвшемся Gazprom Germania.

"В соответствии с Регламентом ЕС о слиянии, Европейская комиссия одобрила приобретение SEEHG Федеративной Республикой Германия в лице Федерального министерства финансов Германии", — говорится в сообщении

Видео дня

В ЕК подчеркивают, крупнейший немецкий импортер российского газа SEEHG требовал значительных вливаний капитала, чтобы предотвратить свою неплатежеспособность.

"Комиссия пришла к выводу, что предложенное приобретение не вызовет никаких проблем по конкуренции, учитывая, что Минфин ФРГ и SEEHG пока не действуют на одних и тех же рынках или на вертикально связанных рынках", – добавили в Еврокомиссии.

SEEHG занимается оптовой продажей природного газа и угля, а также производством и оптовой продажей электроэнергии.

Ситуация с Gazprom Germania:

После нападения России на Украину российский государственный концерн-монополист "Газпром" сообщил, что больше не владеет немецким Gazprom Germania. Он передал актив малоизвестной компании, чтобы вывести ее из-под санкций.

Власти ФРГ в свою очередь в начале апреля назначили Федеральное агентство по сетям (BNetzA) доверительным управляющим компании, чтобы обезопасить снабжение страны газом.

15 июня 2022 года канцлер Германии Олаф Шольц выступил против полной национализации Gazprom Germania чтобы не злить президента РФ Владимира Путина. За присоединение к государственному капиталу бывшей "дочки" "Газпрома" выступил министр экономики Германии Роберт Хабек. Шольц был обеспокоен тем, что такой шаг может привести к обострению отношений РФ и Германии в отношении импорта российского газа.

14 ноября 2022 года Германия национализировала "дочку" Газпрома.

Вас также могут заинтересовать новости: