Шольц обеспокоен тем, что такой шаг может привести к обострению отношений РФ и Германии в отношении импорта российского газа.

Канцлер Германии Олаф Шольц выступил против полной национализации Gazprom Germania чтобы не злить президента РФ Владимира Путина.

Об этом сообщает Bloomberg. За присоединение к государственному капиталу бывшей дочери "Газпрома" выступил министр экономики Германии Роберт Хабек.

Шольц обеспокоен тем, что такой шаг может привести к обострению отношений РФ и Германии в отношении импорта российского газа. Но чтобы спасти финансовое положение Gazprom Germania, правительство Германии намерено выделить до 10 миллиардов евро.

Заем предназначен для стабилизации финансов Gazprom Germania и обеспечения безопасности поставок после того, как Россия ограничила поставки газа.

"С помощью такого подхода федеральное правительство сохраняет свое влияние на эту часть критической энергетической инфраструктуры и предотвращает угрозу энергетической безопасности", – говорится в заявлении правительства Германии.

Группа владеет крупнейшим в Германии хранилищем газа и имеет глобальную торговую команду с филиалами в Лондоне и Сингапуре. Помимо того, что она является одним из ведущих трейдеров газа и электроэнергии в Европе, у нее есть подразделения в Азии и Северной Америке.

После нападения России на Украину российский государственный концерн-монополист "Газпром" сообщил, что больше не владеет немецким Gazprom Germania. Он передал актив малоизвестной компании, чтобы вывести ее из-под санкций.

Власти ФРГ в свою очередь в начале апреля назначили Федеральное агентство по сетям (BNetzA) доверительным управляющим компании, чтобы обезопасить снабжение страны газом.

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