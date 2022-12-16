С 1 октября "Газпром" на 30% сократил суточный объем подачи газа Молдове.

Президент Молдовы Майя Санду обвинила "Газпром" в неисполнении контрактных обязательств по поставке необходимых республике объемов газа.

Об этом она заявила в интервью телеканалу TVR MOLDOVA, напомнив, что с 1 октября "Газпром" на 30% сократил суточный объем подачи газа Молдове - до 5,7 млн куб. м - при потребностях республики в 8,06 млн куб. м.

В российской компании объяснили это техническими проблемами, связанными с ограничением транзита через Украину.

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1 октября "Газпром" сократил поставки газа в Молдову на 30%. Тогда вице-премьер Андрей Спину заявил, что поставки сокращают из-за технических проблем, и Кишинев будет просить об увеличении поставок.

1 ноября 2022 года "Газпром" прекратил поставки газа в Италию.

22 ноября "Газпром" заявил, что якобы фиксирует оседание в Украине газа, который поставляется потребителям в Молдову и пригрозил сократить объемы поставок газа Кишиневу. "Оператор ГТС Украины" опроверг обвинения в краже газа, который предназначен Молдове.

28 ноября 2022 года "Газпром" передумал сокращать транзит газа через Украину.

В конце ноября 2022 года иск против "Газпрома" подал крупнейший импортер российского газа в Германии Uniper. Uniper понесла $12,3 млрд убытков из-за замены российских поставок, прекратившихся с конца августа, напоминают в агентстве.

5 декабря 2022 года немецкая энергетическая компания RWE инициировала арбитражное разбирательство против российского "Газпрома" из-за недопоставки газа.

14 декабря 2022 года Молдова заявила о том, что подает в суд на "Газпром".

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