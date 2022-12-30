По словам заместителя руководителя ОП, дать свет всем украинцам в новогоднюю ночь - это самая главная задача для власти.

В Офисе президента заверили, что несмотря на попытки Россиии уничтожить энергетическую инфраструктуру Украины, в новогоднюю ночь все украинцы будут со светом.

Об этом сказал заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в эфире информационного телемарафона, отметив при этом, что предоставить свет всем украинцам в новогодние вечер и ночь - это самая главная задача для всей власти.

"Задача, которая у нас есть - это, самое главное, чтобы в новогоднюю ночь все украинцы, именно бытовые потребители, как называют их энергетики, были со светом. И я думаю, что нам это удастся", - отметил он.

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Обстрел 29 декабря:

В 6 утра российские оккупанты атаковали Украину с разных направлений крылатыми ракетами воздушного и морского базирования с самолетов стратегической авиации и кораблей. Также была зафиксирована высокая активность тактической авиации оккупантов. Была информация о запуске вражеских беспилотников.

Киев был обесточен на 40%, часть города осталась без воды и отопления.

Удары по энергосистеме Украины:

Первая серьезная ракетная атака на объекты критической инфраструктуры Украины была 10 октября 2022 года. По всей стране началось аварийное отключение электроснабжения.

23 ноября Минэнергетики заявило о том, что энергосистема Украины перешла в режим полного блэкаута.

С октября Россия не прекращает ракетные удары по энергоструктуре Украины.

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