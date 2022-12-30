В Офисе президента заверили, что несмотря на попытки Россиии уничтожить энергетическую инфраструктуру Украины, в новогоднюю ночь все украинцы будут со светом.
Об этом сказал заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко в эфире информационного телемарафона, отметив при этом, что предоставить свет всем украинцам в новогодние вечер и ночь - это самая главная задача для всей власти.
"Задача, которая у нас есть - это, самое главное, чтобы в новогоднюю ночь все украинцы, именно бытовые потребители, как называют их энергетики, были со светом. И я думаю, что нам это удастся", - отметил он.
Обстрел 29 декабря:
В 6 утра российские оккупанты атаковали Украину с разных направлений крылатыми ракетами воздушного и морского базирования с самолетов стратегической авиации и кораблей. Также была зафиксирована высокая активность тактической авиации оккупантов. Была информация о запуске вражеских беспилотников.
Киев был обесточен на 40%, часть города осталась без воды и отопления.
Удары по энергосистеме Украины:
Первая серьезная ракетная атака на объекты критической инфраструктуры Украины была 10 октября 2022 года. По всей стране началось аварийное отключение электроснабжения.
23 ноября Минэнергетики заявило о том, что энергосистема Украины перешла в режим полного блэкаута.
С октября Россия не прекращает ракетные удары по энергоструктуре Украины.