Энергетикам удалось провести технические работы, позволившие стабилизировать ситуацию в Киеве.

Несмотря на попытки России уничтожить энергосистему Украину, Киев возвращается к графикам стабилизационных отключений.

Как сообщили в ДТЭК, совместными усилиями энергетикам удалось провести технические работы, позволившие стабилизировать ситуацию в Киеве.

"Сегодня возвращаемся к графикам стабилизационных отключений, которые размещены на сайте. Сможем их соблюдать в случае, если не будет новых атак", - говорится в сообщении.

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Обстрел 29 декабря:

В 6 утра российские оккупанты атаковали Украину с разных направлений крылатыми ракетами воздушного и морского базирования с самолетов стратегической авиации и кораблей. Также была зафиксирована высокая активность тактической авиации оккупантов. Была информация о запуске вражеских беспилотников.

Киев был обесточен на 40%, часть города осталась без воды и отопления.

Удары по энергосистеме Украины:

Первая серьезная ракетная атака на объекты критической инфраструктуры Украины была 10 октября 2022 года. По всей стране началось аварийное отключение электроснабжения.

23 ноября Минэнергетики заявило о том, что энергосистема Украины перешла в режим полного блэкаута.

С октября Россия не прекращает ракетные удары по энергоструктуре Украины.

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