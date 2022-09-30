Компаниям будет предложено вернуть часть своей прибыли выше среднего показателя за последние четыре года.

Министры энергетики Европейского союза планируют принять пакет мер, включая непредвиденный налог на прибыль компаний, работающих на ископаемом топливе.

Об этом сообщает The Washington Post.

По словам представителей министерства энергетики Франции, в рамках сделки компаниям будет предложено вернуть часть своей прибыли выше среднего показателя за последние четыре года.

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Двумя другими основными элементами плана являются временное ограничение доходов производителей электроэнергии, таких как ветряные, солнечные и атомные компании, а также обязательство для 27 стран ЕС по сокращению потребления электроэнергии в часы пик.

Как пишет издание, эти меры, однако, не окажут немедленного влияния на цены на газ, которые зашкаливали, когда Россия сократила свои поставки.

"Это только первая часть головоломки и немедленное исправление", — сказал министр промышленности и торговли Чехии Йозеф Сикела, председательствовавший на встрече в Брюсселе.

"Мы не должны останавливаться на достигнутом, мы находимся в энергетической войне с Россией, приближается зима. Нам нужно действовать сейчас... Сейчас значит сейчас. Теперь не через неделю и уж точно не через месяц", - сказал он.

Издание также напоминает, что группа из 15 стран-членов призвала Европейскую комиссию — исполнительный орган ЕС — как можно скорее предложить ограничение оптовой цены на газ, чтобы помочь домохозяйствам и предприятиям, пытающимся свести концы с концами.

"Ограничение цен, которое с самого начала запрашивалось все большим числом государств-членов, является единственной мерой, которая поможет каждому государству-члену смягчить инфляционное давление, управлять ожиданиями и обеспечить основу на случай потенциальных перебоев с поставками, а также ограничить дополнительная прибыль в секторе", — сказали они.

Европейская комиссия в своем анализе предупредила, что такое ограничение может ослабить способность блока обеспечивать поставки газа на мировой рынок. Но она открыта для идеи введения верхнего ценового предела на российский газ, чтобы смягчить последствия кризиса, и при этом вести переговоры о более низкой цене на газ с другими поставщиками.

"Мы ведем переговоры с нашими надежными поставщиками трубопроводного газа. Если это не принесет результатов, то возможен ценовой потолок. Россия не надежный партнер. На самом деле, это источник проблемы", — сказала Кадри Симсон, комиссар ЕС по энергетике.

По данным Еврокомиссии, поставки российского газа в ЕС с января по август этого года сократились на 37%.

Ситуация с газом:

31 августа "Газпром" приостановил поставки газа в Европу по "Северному потоку-1". В компании заявил, что на частях трубопроводного компрессора были обнаружены утечки масла, и оборудование пришлось отключить до устранения утечки.

В свою очередь Siemens Energy, которая обычно обслуживает турбины Nord Stream 1, заявила, что такая утечка не должна останавливать работу трубопровода.

2 сентября российская газовая компания "Газпром" объявила о полной остановке прокачки газа по трубопроводу "Северный поток-1" на неопределенный срок. 3 сентября Белый дом отреагировал на полную остановку "Северного потока".

На фоне продолжающейся остановки российского газопровода "Северный поток" спотовая цена газа в Европе утром 5 сентября подскочила на 30% почти до 2900 долларов за тысячу кубометров.

6 сентября президент Франции Эммануэль Макрон поддержал предложенные Еврокомиссией варианты ограничения цены на российский газ.

14 сентября 2022 года ЕС ответил на газовый шантаж Путина.

26 сентября появилась информация об утечках газа на "Северном потоке". 27 сентября стало известно о взрывах в районе утечки.

28 сентября 2022 года страны ЕС потребовали немедленно ограничить цену на газ.

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