Один из самых крупных городов Украины вопреки всему живет и пытается восстановить уничтоженное россиянами.

Война России против Украины вступила в новую фазу. Беспилотные и ракетные атаки на энергетическую инфраструктуру Украины стали частыми и массированными, они превышают возможности сил противовоздушной обороны.

Издание BBC пишет, что на прошлой неделе пострадал крупный объект недалеко от Киева, а на северо-востоке, в Харькове, все три крупные электростанции находятся в руинах.

Атака 22 марта была преднамеренной и разрушительной. Пять российских ракет попали в одно и то же место, повредив турбины, генераторы и трансформаторы и выведя станцию из строя. Неделю спустя Россия снова нанесла удар по городским электростанциям.

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Теперь Харьков вынужден брать электроэнергию на Западной Украине, что означает ограниченные поставки и регулярные отключения. Русские также нанесли удар по электроподстанциям.

Местные власти пытаются минимизировать последствия и сократить время отключений. Харьковское метро снова работает, хотя и с перебоями, как и светофоры. Но в условиях ненадежного энергоснабжения, которое может стать еще хуже, предприятия находят собственные решения.

Повторные атаки

Пока украинские рабочие оценивают ущерб, спасают то, что можно спасти, и разрабатывают план восстановления мощностей разрушенных станций, они ежедневно сталкиваются с многочисленными сиренами воздушной тревоги и повторными российскими атаками.

Это замедляет восстановительные работы и расшатывает нервы. Любая ракета, выпущенная по Харькову, поразит его в течение нескольких секунд, и персонал окружен яркими доказательствами опасности.

Есть два вида тревоги, объясняет специалист по пожарной безопасности. Если угроза сосредоточена в районе границы, примерно в 40 км (25 милях), некоторые продолжают работать.

Но если мы видим, что существует ракетная опасность для Харькова, то объявляется: "Срочно! Немедленно в убежище!", - говорит он.

К работе вернулись не только инженеры и строители, но и обслуживающий персонал, который ухаживает за территорией. Люди говорят, что россияне пытаются сделать все, чтобы город покинули его жители, но уезжать они не хотят.

Удары по энергетике - последние новости

За последние недели россияне беспощадно били по украинской энергетической инфраструктуре. Под вражескими ударами оказались Харьковская ТЭЦ-5, ДнепроГЭС, Трипольская ТЭС и другие объекты.

В результате атаки 11 апреля, во время которой была полностью уничтожена Трипольская ТЭС, "Центрэнерго" заявило о потере 100% генерации.

Министр энергетики Герман Галущенко отметил, что ситуация в энергосистеме страны сложная, а из-за потери мощностей Трипольской ТЭС и ДнепроГЭС в Украине наблюдается дефицит электроэнергии. Самая сложная сиутация в Харькове.

По его словам, цель ударов оккупантов по энергетике Украины - уничтожение маневровой генерации.

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