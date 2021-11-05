Перед отопительным сезоном из Украины было вывезено больше газа, чем ввезено.

В октябре объем транспортировка природного газа из Европейского Союза в Украину составил 154,7 млн куб. м, в то же время экспорт вместе с реэкспортом газа из Украины в страны Европы - 479,3 млн куб. об.

Об этом сообщает пресс-служба "Оператор ГТС Украины".

Импорт газа в Украину по сравнению с предыдущим месяцем уменьшился на 77%, или на 510 млн куб. м. После остановки физического транзита газа в Венгрию импорт из этой страны в Украину сократился в 16 раз, однако не остановился полностью благодаря виртуальному реверсу. В октябре из Венгрии импортировали 37 млн куб. м газа.

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Зато лидером в поставках газа в Украину стала Словакия, доля которой от общего объема импорта составила почти 75% (115,9 млн куб. об). Импорт из Польши сократился до 1,8 млн куб. об.

Экспорт и реэкспорт газа в октябре выросли на 81% по сравнению с сентябрем, из-за увеличения поставок газа в Словакию, и составили 479,3 млн куб. м. Соответственно заказчики экспортировали в Венгрию 223 млн куб. м, в Словакию - 191,7 млн куб. м, в Польшу - 53,3 млн куб. м.

Также в октябре Молдова впервые за много лет заказала не только российский газ, но и воспользовалась услугами альтернативных поставщиков. Из Украины в Молдову 11,2 млн куб. м газа экспортировали пять поставщиков.

В то же время за 10 месяцев 2021 года Украина импортировала 2,535 млрд куб. м газа, экспорт и реэкспорт составили 1,629 млрд куб. об.

Как сообщал УНИАН, 1 ноября генеральный директор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что суточный транзит российского газа через украинскую газотранспортную систему в Европу уменьшился на 34% по сравнению с 1 октября, и уже скоро может дойти до нуля.

27 октября премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина имеет достаточно газа для спокойного прохождения отопительного сезона 2021-2022 годов - более 18 млрд куб. м. Но также подчеркнул, что он будет сложным.

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Автор: Анна Бредихина