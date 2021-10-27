В подземных хранилищах накоплено 18,7 млрд кубометров голубого топлива.

Украина имеет достаточно газа для спокойного прохождения отопительного сезона 2021-2022 годов.

Об этом на брифинге по результатам рабочей поездки в Донецкую область заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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"Газа достаточно – 18,7 миллиарда кубометров в подземных хранилищах. И мы спокойно проходим этот отопительный сезон, спокойно его начинаем", - сказал он.

Также Шмыгаль добавил, что правительство выполнило поручение Совета национальной безопасности и обороны по обеспечению бесперебойного снабжения газом в течение отопительного сезона.

"Отопительный сезон мы начали, и он будет бесперебойным. И убежден, что газ будет поставляться всем по надлежащим ценам", - отметил он.

Тарифы на время отопительного сезона:

30 сентября Кабинет министров, НАК "Нафтогаз Украины" и Конгресс местных и региональных властей при президенте Украины подписали меморандум о взаимопонимании. Документ предусматривает, что во время отопительного сезона 2021-2022 годов тарифы на тепло и горячую воду для населения не будут расти.

22 октября Совет национальной безопасности и обороны поручил Кабинету министров в трехдневный срок принять исчерпывающие меры по установлению механизмов бесперебойной и без права отключения поставки природного газа бытовым потребителям, бюджетным и религиозным организациям, предприятиям теплоснабжения, коммунальным неприбыльным предприятиям.

Автор: Дмитрий Шварц