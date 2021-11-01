За месяц суточные объемы транзита сократились на 34%.

Суточный транзит российского газа через украинскую газотранспортную систему в Европу уменьшился на 34% по сравнению с 1 октября, и уже скоро может дойти до нуля.

Об этом написал генеральный директор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон на своей странице в Facebook.

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"Несмотря на громкие заявления, объем транзита из РФ в ЕС постоянно уменьшается. С 1 октября транзит через Украину упал до 86 млн куб. м в сутки. При этом "Газпром" платит за транзитную мощность 109 млн куб. м. При таких объемах транспортировки "Газпром" недопоставит в ЕС до конца мая около 5 млрд куб. м", - отметил Макогон.

По его словам, с 1 ноября транзит через Украину в очередной раз уменьшился - до 57 млн в сутки.

При этом, отвечая на вопрос, может ли транзит через украинскую ГТС упасть до нуля до февраля 2022 года, Макогон ответил: "Может и завтра... решает "Газпром".

Транзит газа через Украину:

Ранее глава компании "Оператор ГТС" Сергей Макогон заявлял, что российской газопровод "Северный поток-2", который построен в обход Украины, не создает никакой дополнительной ценности для Европы.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что в Европе газовый кризис возник из-за шантажа со стороны России, которая остановила прокачку газа через украинскую ГТС.

Председатель правления "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко считает, что Россия намеренно уменьшает транзит газа через Украину, чтобы шантажировать Европу и заставить сертифицировать "Северный поток-2".

Автор: Анна Бредихина