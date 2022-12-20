Аналитик энергетических рынков Максим Белявский считает, что утечка российского газа, который экспортировался в Европу, срежиссирована самим "Газпромом".

Утечка российского газа на трубопроводе "Уренгой-Помары-Ужгород", что экспортировался в Европу, срежиссирована самим "Газпромом" для прекращения транзита через Украину.

"Разгерметизация чувашского участка газопровода "Уренгой-Помары-Ужгород" срежиссирована в самом "Газпроме", возможно даже для последующей остановки подачи ресурса через ГТС Украины для европейских потребителей", - написал аналитик энергетических рынков Максим Белявский в Facebook.

Белявский считает, что таким образом россияне, во-первых, попытаются создать проблемы Украине в части режимов транспортировки газа для украинских потребителей, в том числе генерации и тем самым расширить инструментарий по блокированию возможностей нашей энергосистемы.

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"Здесь агрессор просчитался: мы справимся", - сказал он.

Во-вторых, по его словам, россияне хотят создать дополнительное давление на цены на газ в ЕС к прайс-кэпу в 180 евро за МВт-ч, который недавно был принят.

"Здесь враг рассчитывает максимально ослабить в финансовом плане наших союзников и ускорить темпы инфляции. Не исключаю, что террористы готовят диверсионные атаки на инфраструктуру ЕС в течение зимнего периода", - считает эксперт.

Он отметил, что в этом контексте напрашивается также предположение, что россияне подготовили альтернативное предложение для ЕС – это маршрут поставки российского газа через Беларусь.

"Возможно, об этом и договаривались недавно два диктатора Путин и Лукашенко в Минске", - предположил Белявский.

Взрыв на российском газопроводе в Чувашии: детали

По данным российских СМИ, в Чувашии произошел масштабный пожар на магистральном газопроводе "Уренгой-Помары-Ужгород".

По газопроводу, построенному в начале 1980-х, российское топливо поставляют в Западную Европу через Украину. Газопровод пересекает российско-украинскую границу в районе ГТС "Суджа" в Курской области.

19 декабря Европейский Союз согласовал установку "ценового потолка" для биржевой торговли газом в Европе на уровне 180 евро за мегаватт-час.