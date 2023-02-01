Компания ДТЭК ВИЭ возобновила работу 2/3 инверторов Трифоновской СЭС, что позволяет наращивать генерацию электроэнергии в энергосистему Украины.

Об этом говорится в сообщении компании.

"Большая благодарность защитникам и защитницам, которые отвоевывают нашу украинскую землю – село за селом, город за городом – до возвращения всех областей и выхода на границы нашего государства. Сотрудники Трифоновской СЭС предложили отблагодарить лично военных, которые базировались именно рядом с нашей солнечной станцией и мы эту идею поддержали", – цитирует пресс-служба компании слова генерального директора ДТЭК ВИЭ Александра Селищева.

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Для быстрого восстановления на территории станции развернут стройгородок, к возобновляемым работам привлечены местные жители. ДТЭК ВИЭ ведет переговоры с Херсоноблэнерго по ремонту оборудования на подстанции, чтобы увеличить объемы выдачи электроэнергии в сеть.

"Военные сделали свое дело, сейчас наша очередь сделать свое – мы стараемся максимально быстрыми темпами восстанавливать станцию, чтобы она полноценно генерировала электроэнергию для нужд Украины", – заявил Селищев

Военному подразделению, которое принимал участие в освобождении Херсонской области, где находится СЭС, сотрудники ДТЭК ВИЭ передали 50 портативных зарядных устройств.

Трифоновская СЭС – первый объект ДТЭК ВИЭ, над которым компания восстанавливает контроль после освобождения ВСУ украинской территории от российских оккупантов.