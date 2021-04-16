Проблема задолженности, возникшей между субъектами рынка природного газа за период действия ПСО (2015-2020 гг.), не должна быть решена за счет потребителей, ее необходимо решать за счет государственных механизмов.

Об этом заявил первый заместитель председателя правления Ассоциации поставщиков энергоресурсов (АПЭ) Евгений Нацвин-Степанов в эфире ток-шоу Energy Freedom с Андреем Куликовым.

«Эта проблема не может быть урегулирована за счет потребителей. Потому что не потребители стали причиной ее возникновения. Эту задолженность нужно урегулировать за счет государственных органов и институций, а также других механизмов, так как причиной ее возникновения стали просчеты в государственном регулировании отрасли в 2016-2018 годах», — сказал он.

По словам Нацвина-Степанова, задолженность поставщиков перед НАК «Нафтогаз Украины» на данный момент составляет 23,6 млрд грн, долг теплокоммунэнерго вырос до 59,4 млрд грн, з том числе только за прошлый год на 23,7 млрд грн., долг ТЭЦ – 11,6 млрд грн.

Читайте такжеПриродный газ в Украине могут заменить новым видом газа, который двое дорожеЭксперт уверен, что решить проблему задолженности, возникшую по вине государства нужно, путем или взаимного списания этого искусственного долга между участниками рынка газа, или частичной компенсации.

«Эти долги не позволяют государственным и коммунальным предприятиям ремонтировать и осовременивать оборудование и газовые сети, является неподъемным бременем для местных органов власти и местных бюджетов, они грозят банкротствами предприятиям отрасли, а самое главное – не позволяют им перейти на полноценные рыночные отношения», - отмечает представитель Ассоциации.

Евгений Нацвин-Степанов отметил, что в данный момент депутатами разрабатывается новый механизм урегулирования этой задолженности через совмещенные механизмы взаимного списания и частичной компенсации.

«Для того, чтобы навести порядок в отрасли необходимо оперативно провести аудит долгов и выяснить точный их размер, разобраться - кто, кому и за что действительно должен. И в результате компенсировать или списать эти долги, возникшие вследствие недальновидных действий власти», - резюмировал эксперт.

Напомним, в Верховной Раде зарегистрирован Проект Закона о внесении изменений в Закон Украины «О рынке природного газа» и других законов относительно обеспечения финансовой стабильности на рынке природного газа (№3800-1), который призван решить проблемы, возникшие в результате государственного регулирования на рынке природного газа.

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Автор: Григорий Бондарь