В связи с дефицитом нефтепродуктов на внутреннем рынке принят проект постановления об осуществлении их публичных закупок в условиях военного положения.

Кабинет Министров предоставил право "Укрзализныце" осуществлять закупку нефтепродуктов по внешнеэкономическим договорам.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram.

"В связи с дефицитом нефтепродуктов на внутреннем рынке принят проект постановления относительно осуществления их публичных закупок в условиях военного положения. Проектом предусматривается, что АО "Укрзализныця", выступая в роли заказчика, осуществляет закупку нефтепродуктов по внешнеэкономическим договорам. Закупленные нефтепродукты будут направлены на первоочередные нужды государства и на увеличение государственного резерва", - написал он.

Как сообщал УНИАН, в Украине с конца апреля возник дефицит топлива на АЗС. Так, в мае средняя цена на автогаз в сетях АЗС выросла почти на 10 гривен: в начале месяца она составляла 30,87 грн/л.

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