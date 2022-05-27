Одна из сетей подняла цену на 5 гривень - до 43,99 грн/л.

Средняя цена на сжиженный газ в сетях АЗС в Украине выросла до 40,33 грн / л.

Об этом свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы "А-95", сообщает Enkorr.

На станциях ОККО и WOG автогаз подорожал на 0,99 и 1,02 грн/л - до 39,99 и 41,00 грн/л соответственно. На станциях SOCAR цена выросла на 2 грн, до 39,98 грн/л. Сеть АЗС Mango подняла цену на 5 гривень, до 43,99 грн/л.

В сетях Катрал и "БРСМ-Нафта" цена выросла на 2,10 грн, - до 40,47 и 41,74 грн/л соответственно.

Кроме того, на 1-4 грн/л подорожал автогаз в сетях "Автотранс", "Нефтек", KLO, BVS, Chipo, "Авантаж 7" и других.

За май средняя цена на автогаз в сетях АЗС выросла почти на 10 грн: в начале месяца она составляла 30,87 грн/л.

Как сообщал УНИАН, по словам первого заместителя министра экономики Украины Дениса Кудина, решение Кабинета Министров отменить регулирование цен на топливо временное. Руководство страны может вернуться к этой практике после того, как ситуация с дефицитом топлива стабилизируется.

Между тем из-за напряженной ситуации с топливом в Сумах коммунальные автобусы будут ходить только по несколько часов в день - утром с 6:30 до 9:30 и вечером с 16:30 до 18:00.

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