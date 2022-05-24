"Укрзализныця" ускоряет поезд №67/68 Киев — Варшава на два часа.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
"С 11 июня поезд будет отправляться из Киева в 18:23 вместо 19:13, и прибывать в Варшаву в 11:33 вместо 14:12. Обратно, из Варшавы поезд будет отправляться в 17:49 и прибывать в Киев в 13:12", - говорится в сообщении.
Билеты можно приобрести на сайте компании, поиск по станции Варшава Всходня.
"Укрзализныця" и новое расписание:
"Укрзализныця" с 12 июня 2022 года изменит время отправления поезда Интерсити+ 706 из Перемышля с 8:00 на 10:15, что даст возможность удобной пересадки с польского Интерсити 83173 "Вроцлав – Пшемысль".
Таким образом, отмечают в "Укрзализныце", возвращение украинцев домой из Вроцлава, Катовице, Кракова и Жешува станет удобнее.
Поезд будет прибывать во Львов в 13:10, в Тернополь в 15:24, в Хмельницкий в 17:14, в Виннице в 19:19, а в Киев в 22:34.
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