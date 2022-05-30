Говорить, что Украина вышла на запланированные объемы поставок, рано.

Кризис на топливном рынке Украины может продлиться до июля.

Об этом во время брифинга заявил директор Консалтинговой группы "А95" Сергей Куюн, информирует Медиацентр Украина.

По его словам, сейчас идет поиск ресурсов и формирование нового рынка, ведь Украина лишилась 100% источников довоенного рынка поставок - соответственно весь процесс начинается с нуля.

"Безусловно, основные ресурсы мы искали в соседних странах. Сейчас эти направления не справляются со спросом, который мы создали. Из Румынии, например, получили сигнал, что летом они планируют ограничить импорт для Украины, чтобы обеспечить свои потребности. Молдова, выступающая транзитной страной, также планирует ограничивать поставки. Скорей всего, нам придется везти бензин издалека. Примерно до июля будет продолжаться выход на необходимые объемы. Но правительство вместе с трейдерами изучает рынок, поскольку осенью будет повышен сезонный спрос", - отметил Куюн.

Эксперт пояснил, что после отмены госрегулирования появился экономический стимул активнее поставлять топливо и количество декларантов поставки горючего выросло в несколько раз. Это показывает активизацию рынка. Ситуация с бензином хуже - поставщиков меньше.

По его словам, говорить, что Украина вышла на запланированные объемы поставок, рано. Европейские заводы закрывают внутренний спрос и не имеют лишних объемов бензина.

"Импортировать через европейские порты мы не можем, потому что там дизельная логистика, соответственно внутренние рынки обеспечивают своих потребителей в приоритетном порядке", - сказал Сергей Куюн.

Как сообщал УНИАН, ранее профильный эксперт Геннадий Коваль рассказывал, что в будущем цены на бензин в Украине должны снизиться, поскольку 60-70 гривень за литр - нереальны для экономики.

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