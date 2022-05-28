Украина из-за полномасштабной российской агрессии столкнулась с масштабным дефицитом горючего.

В будущем стоимость бензина в Украине должна снизиться, а цена в 60-70 гривен за литр - нереальна для экономики.

Такое мнение высказал профильный эксперт Геннадий Коваль, пишет LB.ua.

"Да, его могут покупать люди, чтобы чувствовать себя в большей безопасности. И бизнес, экономика не будет работать при цене на бензин 70 грн. Это автоматически делает дороже в два раза все, что связано с перевозками", - говорит он.

Еще одним негативным фактором для цены топлива эксперт называет курс гривны. Если он будет стабильным, после удовлетворения ажиотажного спроса на топливо цена на него может упасть, прогнозирует Коваль. По его словам, с курсом около 40 гривен за доллар цены на нефтепродукты могут оставаться на нынешнем высоком уровне.

В свою очередь эксперт рынка топлива Сергей Куюн уточняет, что условно падение курса национальной валюты на 1 гривну добавляет 1 гривну в стоимости литра. Он поясняет, что при наличии достаточного количества горючего его стоимость может снизиться.

"Достаточно высокая цена не дает делать большие запасы или кататься без дела. Особенно с учетом того, что большинство за это время богаче не стали. Поэтому в течение следующей недели, при идеальных условиях, поставки превысят спрос. Тогда начнется формирование запасов на АЗС, и когда запасы достигнут хотя бы недельного уровня, цена должна пойти вниз, потому что трейдерам нужны оборотные средства – им при таких условиях невыгодно придерживать топливо", - пояснил Куюн, добавляя, что так будет при отсутствии форс-мажоров, которые возможны из-за войны.

Как сообщал УНИАН, в Украине в последнюю неделю апреля начался дефицит топлива на АЗС. С целью решить вопрос его дефицита 29 апреля правительство повысило предельные цены на бензин и дизельное топливо на 40-43%.

17 мая правительство приостановило ценовое регулирование на рынке топлива. По оценкам Кабмина, после этого решение ожидаемые предельные цены на дизельное топливо будут не выше 58 грн за литр, а на бензин – не выше 52 грн за литр.

Госпродпотребслужба начала проверки АЗС из-за завышенных цен на топливо.