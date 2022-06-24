Куюн призвал водителей к экономии.

Впервые за три месяца оптовая цена на дизельное топливо стала ниже розничной.

Об этом пишет у себя в Facebook директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн.

"Это говорит о том, что промышленные потребители и аграрии наелись. Следовательно, больше топлива пойдет на АЗС", - пишет эксперт.

По его данным, увеличивается также оптовое предложение и по бензину.

"Надеемся, мы это почувствуем. Но в любом случае экономим и потребляем ответственно!", - отметил он.

В комментариях Куюн уточнил, что оптовая цена на бензин тоже падает, сейчас его продают по 51-52 грн/л, происходит медленное насыщение рынка.

"Проехал Киевскую область по трассе на Львов, дизель по 58 и бензин по 52 без очередей", - добавил он.

Дефицит топлива в Украине

Как сообщал УНИАН, в Украине в последнюю неделю апреля начался дефицит горючего на АЗС. На начало июня ситуация немного улучшилась, ограничения на отпуск топлива смягчились до 20-30 литров в бак.

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков прогнозирует, что дефицит топлива в Украине исчезнет ближе к осени когда будут подписаны долгосрочные контракты с иностранными поставщиками.