Отмечается, что ценовое регулирование ограничивало импортеров в возможности закупать дорогое топливо и насыщать им украинский рынок.

Решение Кабинета Министров Украины отменить регулирование цен на горючее временное. Руководство страны может вернуться к этой практике после того, как ситуация с дефицитом топлива в стране стабилизируется.

Об этом заявил первый заместитель министра экономики Украины Денис Кудин во время круглого стола Energy Club.

По его словам, ценовое регулирование ограничивало импортеров в возможности закупать дорогое топливо и насыщать им украинский рынок.

"Котировки в условиях дефицита - это средняя температура по больнице. Ясно, что последние тонны можно купить только дороже. Регулировка этого не давала. То же касается логистики. Сегодня, чтобы забрать дефицитные вагоны или дефицитную перевалку в порту Констанца, Гданьск и других, нужно заплатить больше. Регулирование этого не позволяло", - объяснил замминистра.

В то же время, правительство рассматривает возможность вернуться к регулированию цен на горючее после того, как импортеры завезут на рынок Украины достаточное количество нефтепродуктов для преодоления дефицита. По словам Кудина, на это уйдет определенное время, поскольку логистика испытывает значительные нагрузки.

"Лаг снабжения, время от контрактирования до вывоза в Украину может быть до 30 дней. Есть примеры, когда крупные операторы ввезли горючее в Констанцу (порт в Румынии — ред.) еще месяц назад, и до сих пор не весь этот объем въехал в Украину. Поэтому, как только ситуация нормализуется, я думаю, что с большой вероятностью в той или иной форме ценовое регулирование на рынок вернется", — сказал он.

По его данным, месячные объемы поставок дизельного топлива в Украину превышают потребление на 20%.

"Этого достаточно, чтобы человек, выстояв очередь хоть с ограничениями, но заправил скажем 20 литров. Но недостаточно, чтобы убрать очередь", — говорит Кудин.

Основная причина - незначительные остатки. Если до войны у операторов рынка работали запасы горючего на 15-20 дней реализации, то сегодня они составляют 3-4 дня.

"Некоторые вообще работают с колес", — отметил замминистра.

С бензином ситуация хуже, поскольку объемы снабжения не покрывают текущее потребление. Увеличить этот объем надеются за счет соседних стран. В частности, Польша должна доставить в Украину 25 тыс. т бензина из госрезерва.

Вместе с тем, по словам Кудина, правительство будет реагировать на действия АЗС, которые продают горючее по сверхвысоким ценам. По оценке Минэкономики, средняя цена после отмены регулирования должна быть на уровне 52 грн за литр дизеля и 58 грн - бензина.

"Мы упразднили ценовое регулирование временно. Цена выросла до уровня мелкой группы. Собственно, мы так и прогнозировали. Но это не значит, что правительство позволит заниматься мародерством", - сказал Кудин, сообщив о проверках отдельных предприятий, продававших бензин по необоснованно высоким ценам.

Как писал УНИАН, Государственная служба по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей начала проверки автозаправочных станций из-за жалоб на рост цен на топливо. Так, в частности, в Киеве на каждой второй АЗС обнаружили махинации.

Вас также могут заинтересовать новости: