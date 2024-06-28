Среди главных причин роста называли, в частности, нестабильность на Ближнем Востоке.

Цены на нефть выросли в пятницу и держат курс на третий недельный скачок подряд на фоне ожиданий того, что Федеральная резервная система США вскоре начнет снижать процентные ставки.

Издание Reuters пишет, что августовские фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 54 цента, или 0,63%, до 86,93 долларов за баррель. В свою очередь, сентябрьский контракт на Brent подорожал на 0,7%, до 85,87 долларов за баррель.

Фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate с поставкой в августе выросли на 61 цент, или 0,75%, до 82,35 доллара за баррель.

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Отметим, что на этой неделе фьючерсы на Brent и WTI выросли почти на 2%, причем оба контрольных показателя выросли чуть более чем на 6% за месяц.

Сообщается, что ожидания относительно неизбежного цикла смягчения ФРС вызвали "ралли рисков" на фондовых рынках. Снижение процентных ставок может повлиять на нефтяные цены, поскольку увеличит спрос со стороны потребителей.

Цены на нефть - последние новости

Эксперты связывали рост цен на нефть на этой неделе как с опасениями относительно дефицита нефти на рынках, так и с политическими событиями, а именно - атаками хуситов и усилением напряжения между Израилем и группировкой Хезболла.

Рост нефтяных цен играет на руку путинскому режиму, значительная часть поступлений которого формируется из экспорта "черного золота".

Напомним, накануне эксперты пришли к выводу, что доходы Москвы от продажи нефти и газа в этом месяце вырастут более чем на 50% в годовом исчислении.

Предполагается, что июньские доходы РФ от нефти и газа составят примерно 9,4 миллиарда долларов.

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