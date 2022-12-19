Нефть марки West Texas Intermediate стоила 74,67 доллара, поднявшись в цене на 38 центов, или на 0,5%

В понедельник, 19 декабря, цены на нефть выросли. Фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на 42 цента, или на 0,5%, до 79,46 доллара за баррель к 07:53 по Гринвичу.

Как соообщает Reuters, нефть марки West Texas Intermediate стоила 74,67 доллара, поднявшись в цене на 38 центов, или на 0,5%.

Нефть подорожала, поскольку перспектива восстановления спроса, вызванная ослаблением Китаем COVID-ограничений и решением США выкупить нефть для своих госрезервов, взяла верх над опасениями глобальной рецессии.

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В конце мая 2022 года лидеры стран ЕС договорились о введении запрета на экспорт российской нефти.

С 1 декабря 2022 года Турция потребовала от грузоотправителей нефти страховку для прохода через Босфор и Дарданеллы. Новые правила были связаны с соблюдением санкций ЕС и Великобритании против РФ, хотя формально Турция к ним не присоединялась. Иными совами, Турция закрыла проливы для незастрахованных танкеров с российской нефтью.

3 декабря Совет Европейского Союза принял решение об установлении предельной цены на нефть, экспортируемую из России, на уровне 60 долларов США за баррель.

5 декабря 2022 года нефтяные санкции ЕС против России вступили в силу.

Потолок цен означает, что с 5 декабря 27 стран Евросоюза, Великобритания, США, Канада, Япония и Австралия будут оказывать услуги, связанные с российской танкерной нефтью, только в том случае, если её закупили по установленной предельной цене или ниже. С 5 февраля 2023 года будет также запрещена закупка российских нефтепродуктов.

6 декабря Турция закрыла проливы для части танкеров с российской нефтью.

9 декабря 2022 года США ввели санкции против компаний, рискнувших обойти нефтяное эмбарго.

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