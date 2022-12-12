Рост цены произошел в связи с остановкой ключевого для США трубопровода, в то время как президент РФ Путин пригрозил сократить добычу в ответ на западное ограничение цен.

На фоне вступления в силу нефтяных санкций против России, цены на нефть выросли более чем на 1%. Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 41 цент, или на 0,5%, до 76,51 доллара за баррель.

Как сообщает Reuters, американская нефть WTI стоила 71,55 доллара за баррель, что на 53 цента, или на 0,8% дороже.

Как говорится в материале, рост цены произошел в связи с остановкой ключевого для США трубопровода, в то время как президент РФ Путин пригрозил сократить добычу в ответ на западное ограничение цен.

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"Цены на нефть выше, поскольку трубопровод Keystone остается закрытым, контроль над COVID в Китае ослаблен и из-за опасений, что Россия может сократить добычу", - сказал старший рыночный аналитик OANDA Эдвард Мойя.

Ситуация с нефтепроводом Keystone:

Нефтепровод Keystone мощностью 622 тыс баррелей в сутки является критически важной артерией, транспортирующей тяжелую канадскую нефть из Альберты на нефтеперерабатывающие заводы на Среднем Западе США и побережье Мексиканского залива.

В первых числах декабря появилась информация об утечке на нефтепроводе.

11 декабря 2022 года канадская компания TC Energy заявила, что еще не определила причину утечки из нефтепровода Keystone. Она не дала никаких сроков относительно того, когда трубопровод возобновит работу.

Война в Украине и эмбарго на нефть:

В конце мая 2022 года лидеры стран ЕС договорились о введении запрета на экспорт российской нефти.

С 1 декабря 2022 года Турция требует от грузоотправителей нефти страховку для прохода через Босфор и Дарданеллы. Новые правила связаны с соблюдением санкций ЕС и Великобритании против РФ, хотя формально Турция к ним не присоединялась. Иными совами, Турция закрыла проливы для незастрахованных танкеров с российской нефтью.

3 декабря Совет Европейского Союза принял решение об установлении предельной цены на нефть, экспортируемую из России, на уровне 60 долларов США за баррель.

5 декабря 2022 года нефтяные санкции ЕС против России вступили в силу.

Потолок цен означает, что с 5 декабря 27 стран Евросоюза, Великобритания, США, Канада, Япония и Австралия будут оказывать услуги, связанные с российской танкерной нефтью, только в том случае, если её закупили по установленной предельной цене или ниже. С 5 февраля 2023 года будет также запрещена закупка российских нефтепродуктов.

6 декабря Турция закрыла проливы для части танкеров с российской нефтью.

9 декабря 2022 года США ввели санкции против компаний, рискнувших обойти нефтяное эмбарго.

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