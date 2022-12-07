Фьючерсы на нефть в США снизились на 9 центов, или 0,12%, до 74,16 доллара за баррель.

На фоне введения нефтяных санкций в отношении России, 7 декабря цены на нефть стабильны, несмотря на неопределенность того, какими будут последствия ведения эмбарго.

Как сообщает Reuters, фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 3 цента, или на 0,04%, до 79.38 доллара за баррель к 07:17 по Гринвичу, после того, как во время предыдущей торговой сессии они второй раз упали ниже 80 долларов в 2022 году.

Фьючерсы на нефть в США снизились на 9 центов, или 0,12%, до 74,16 доллара за баррель. Падение Brent во вторник, 6 декабря, стало самым большим дневным падением с конца сентября, когда котировки торговались в диапазоне $62 в этом году.

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Война в Украине и нефтяные санкции против РФ:

В конце мая 2022 года лидеры стран ЕС договорились о введении запрета на экспорт российской нефти.

3 декабря Совет Европейского Союза принял решение об установлении предельной цены на нефть, экспортируемую из России, на уровне 60 долларов США за баррель.

5 декабря 2022 года нефтяные санкции ЕС против России вступили в силу.

Потолок цен означает, что с 5 декабря 27 стран Евросоюза, Великобритания, США, Канада, Япония и Австралия будут оказывать услуги, связанные с российской танкерной нефтью, только в том случае, если её закупили по установленной предельной цене или ниже. С 5 февраля 2023 года будет также запрещена закупка российских нефтепродуктов.

Комментируя решение об ограничении цены на российскую нефть на уровне 60 долларов за баррель, президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении отметил, что это слабая позиция.

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