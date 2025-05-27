Картель, скорее всего, в третий раз подряд существенно увеличит добычу нефти.

Во вторник, 27 мая, цены на нефть снизились на фоне растущих ожиданий того, что ОПЕК+ снова увеличит добычу "черного золота", сообщает Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 24 цента, до 64,50 долларов за баррель, в то время как американская нефть марки WTI подешевела на 29 центов, до 61,24 доллара за баррель.

Издание ожидает, что ОПЕК+ на ближайшей встрече утвердит очередное увеличение добычи нефти на 411 тысяч баррелей в сутки. Группа, вероятно, окончательно определится с квотами на добычу на министерской встрече 28 мая в режиме онлайн.

Видео дня

В то же время, вице-премьер-министр России Александр Новак заявил, что картель еще не обсуждал увеличение добычи нефти.

Журналисты напоминают, что члены ОПЕК+ уже дважды подряд увеличивали производство нефти. Это должно было бы привести к существенному удешевлению "черного золота".

Вместе с тем, решение президента США Дональда Трампа продолжить торговые переговоры с Европейским Союзом до 9 июля сдержало цены на нефть от существенного снижения.

Аналитики объясняют, что "таможенная война" между ЕС и США, могла бы привести к уменьшению мирового спроса на топливо и, соответственно, удешевлению нефти.

"Подставляют плечо" ценам на нефть и безрезультатные переговоры между США и Ираном относительно ядерной программы последнего. Президент Ирана Масуд Пезешкян заявил 26 мая, что Иран сможет выжить, если переговоры с США по его ядерной программе не завершатся заключением соглашения.

Если ядерные переговоры между США и Ираном потерпят неудачу, это может означать продолжение санкций против Ирана, что ограничит иранские поставки и поддержит цены на нефть.

Цены на нефть - последние новости

26 мая цены на нефть выросли, поскольку президент США Дональд Трамп отложил введение 50% пошлин на товары из ЕС.

В то же время, на рынке усиливаются ожидания, что ОПЕК+ в третий раз подряд увеличит добычу нефти. К тому же аналитики прогнозируют, что нефть марки Brent в конце года будет стоить дешевле 60 долларов за баррель.

Вас также могут заинтересовать новости: