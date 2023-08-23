По состоянию на 16:33 по Киеву нефть марки Brent стоила $82,11 за баррель.

Октябрьские цены на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:33 по Киеву подешевели на $1,11 (1,32%) - до $82,92 за баррель.

Согласно данным Investing, по состоянию на 16:33 по Киеву нефть марки Brent стоила $82,11 за баррель. Котировки фьючерсов на WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени понизились на $1,12 (1,41%) - до $78,52 за баррель.

По состоянию на 16:44 по Киеву нефть марки WTI стоила $77,64 за баррель. Цены на нефть начали резко снижаться на опасениях по поводу медленного роста экономики Китая, крупнейшего импортера топлива в мире.

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Что происходит с ценами

9 августа 2023 года СМИ писали о том, что впервые за два года Пекин начал терять интерес к российскому импорту.

По состоянию на 9 августа 2023 года американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) подешевела на 21 цент, или 0,2%, до 82,71 доллара. Цены на нефть снизились, поскольку опасения по поводу медленного спроса со стороны Китая усилились.

21 августа 2023 года цены на нефть вышли на новые цифры. Октябрьские фьючерсы на Brent дорожали на Лондонской бирже ICE Futures на $0,47 (0,55%), до $85,27 за баррель. Brent подорожала на $0,68 (0,8%) до $84,8 за баррель.

Сентябрьские фьючерсы на WTI дорожали на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX на $0,53 (0,65%), до $81,78 за баррель.

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