Aмериканская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) подешевела на 21 цент, или 0,2%, до 82,71 доллара.

Цены на нефть марки Brent упали на 21 цент, или на 0,2%, до 85,96 доллара за баррель к 06:15 по Гринвичу.

Как сообщает Reuters, американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) подешевела на 21 цент, или 0,2%, до 82,71 доллара. Как говорится в материале, цены на нефть снизились, поскольку беспокойство по поводу медленного спроса со стороны Китая усилилось.

"Цены на нефть пытаются подняться из-за продолжающегося беспокойства относительно медленного восстановления экономики Китая и спроса на топливо… из-за беспокойства относительно замедления спроса в США и Европе из-за ряда повышений процентных ставок, рост нефтяных рынков выглядит ограниченным ", - сказал главный аналитик Sunward Trading Чиоки Чен, отметив при этом, что по его прогнозу уже в этом месяце WTI будет торговаться в диапазоне от 75 до 85 долларов за баррель.

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Китай и российская нефть

После того, как в декабре 2022 года ЕС прекратил импорт российской нефти, основными покупателями российских нефтепродуктов остались Турция, Индия и Китай.

Поставки российской нефти в Китай в июне 2023 года рухнули вдвое. Российские нефтяные компании неожиданно столкнулись с обвальным падением спроса на свои баррели от одного из ключевых покупателей.

С 1 по 19 июня в направлении КНР из российских портов было отгружено всего 0,26 млн тонн сорта Urals, тогда как за аналогичный период мая поставки достигали 0,67 млн тонн. С рейдовых перевалок, где нефть переливается из танкера в танкер прямо в море, Китай получил из РФ 300 тысяч тонн - на 120 тысяч меньше, чем за первые три недели мая.

Вместо российских баррелей независимые китайские НПЗ, известные как "самовары", предпочли иранские - скидки на них оказались больше.

9 августа 2023 года СМИ писали о том, что впервые за два года Пекин начал терять интерес к российскому импорту.

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