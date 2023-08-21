По состоянию на 14:32 по Киеву нефть марки Brent стоила $85,75 за баррель.

Цены на нефть растут после снижения по итогам прошлой недели, зафиксированного впервые с июня.

Согласно данным Investing, октябрьские фьючерсы на Brent дорожали на Лондонской бирже ICE Futures на $0,47 (0,55%), до $85,27 за баррель. В пятницу Brent подорожала на $0,68 (0,8%) до $84,8 за баррель.

По состоянию на 14:32 по Киеву нефть марки Brent стоила $85,75 за баррель.

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Сентябрьские фьючерсы на WTI дорожали на Нью-Йоркской товарной бирже NYMEX на $0,53 (0,65%), до $81,78 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на $0,86 (1,1%), до $81,25 за баррель. По состоянию на 14: 35 по Киеву нефть марки WTI стоила $81,69 за баррель.

Срок биржевого обращения сентябрьских контрактов на WTI истекает с закрытием рынка в понедельник. Активно торгуемые октябрьские фьючерсы подорожали во время торгов на $0,47 (0,58%), до $81,13 за баррель.

По итогам прошлой недели стоимость Brent и WTI снизилась на 2,3% на опасениях падения спроса в КНР.

Что происходит с ценами на нефть

9 августа 2023 года СМИ писали о том, что впервые за два года Пекин начал терять интерес к российскому импорту. С 1 по 19 июня в направлении КНР из российских портов было отгружено всего 0,26 млн тонн сорта Urals, тогда как за аналогичный период мая поставки достигали 0,67 млн тонн.

По состоянию на 9 августа 2023 года американская нефть марки West Texas Intermediate (WTI) подешевела на 21 цент, или 0,2%, до 82,71 доллара. Цены на нефть снизились, поскольку опасения по поводу медленного спроса со стороны Китая усилились.

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