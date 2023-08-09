Импорт Китая из России в прошлом месяце сократился на 8% до 9,2 млрд долларов по сравнению с годом ранее.

Импорт Китая из России в июле сократился, что стало первым месячным снижением с февраля 2021 года, в то время, как после вторжения РФ в Украину импорт нефти и других товаров продолжал неуклонно расти.

Как сообщает Reuters со ссылкой на Главное таможенное управление, импорт Китая из России в прошлом месяце сократился на 8% до 9,2 млрд долларов по сравнению с годом ранее, в отличие от роста на 15,7% в июне. Китай покупает российскую нефть, уголь и некоторые металлы со скидкой.

Общий объем импорта Китая сократился на 12,4% в прошлом месяце из-за ослабления внутреннего спроса, что значительно ниже ожидаемого аналитиками падения на 5,0%.

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Экспорт в Россию увеличился на 52% в июле до 10,28 млрд долларов, что намного медленнее роста на 90,9%, зарегистрированного в июне.

Хотя экспорт Китая в Россию держался относительно хорошо по сравнению со сниженным спросом в других странах, он составлял небольшую долю от общего объема экспорта, всего 3% в январе-июле.

Стоимость двусторонней торговли между двумя странами упала до 19,49 млрд долларов в июле с 20,83 млрд долларов в июне, что стало самым высоким показателем с начала войны на Украине.

Китайское таможенное агентство не опубликовало данных с разбивкой импорта как по странам, так и по товарам.

Война в Украине и разногласия Китая с РФ

5-6 августа в Джидде состоялись переговоры по мирному урегулированию полномасштабной войны в Украине. В мероприятии принимали участие представители более 40 государств, в частности, европейских стран, США и Китая, а РФ на него не пригласили.

По состоянию на 8 августа 2023 года на саммите в Джидде (Саудовская Аравия) стало очевидным усиление разногласий Пекина с Москвой по урегулированию полномасштабной войны РФ против Украины в российских интересах.

СМИ писали о том, что мирные переговоры в Джидде (город, расположенный в Саудовской Аравии) - это пощечина российскому диктатору Владимиру Путину, поскольку РФ на них не приглашали.

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