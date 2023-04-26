Цена на нефть Brent поднялась до $81,17 за баррель.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на Лондонской бирже ICE Futures на 8:10 по киевскому времени составляла $81,17 за баррель, что на $0,4 (0,5%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Как сообщает Investing, по состоянию на 12:15 по Киеву стоимость нефти Brent составляла $80,96 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась на это время на $0,5 (0,65%), до $77,57 за баррель.

По итогам предыдущей сессии стоимость контрактов уменьшилась на $1,69 (2,1%), до $77,07 за баррель.

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Что происходит с ценами на нефть

10 апреля 2023 г. фьючерсы на нефть марки Brent упали на 7 центов до 85,05 долларов за баррель к 06:30 по Гринвичу. Американская нефть марки West Texas Intermediate стоила 80,67 долларов за баррель, что на 3 цента ниже.

11 апреля был зафиксирован рост цен на нефть после резкого снижения накануне. Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на Лондонской бирже ICE Futures к 8:05 по Киеву составляла $84,73 за баррель, что на $0,55 (0,65%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов 11 апреля эти контракты подешевели на 94 цента, до $84,18 за баррель.

21 апреля, Brent подорожала на $0,56 (на 0,7%) - до $81,66 за баррель.

24 апреля, цены на нефть эталонных марок снова упали. В 8:05 по Киеву июньские фьючерсы на Brent упали на Лондонской бирже ICE Futures на $1,13 (на 1,4%), до $80,53 баррель.

Июньские фьючерсы на WTI подешевели на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,93 (на 1,2%) - до $76,94 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на $0,5 (на 0,7%) и составил $77,87 за баррель.

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