3 апреля 2023 года ОПЕК+ объявила о сокращении добычи нефти.

В понедельник, 10 апреля, фьючерсы на нефть марки Brent упали на 7 центов до 85,05 долларов за баррель к 06:30 по Гринвичу.

Как сообщает Reuters, американская нефть марки West Texas Intermediate стоила 80,67 долларов за баррель, что на 3 цента ниже.

Цены на нефть почти не изменились поскольку инвесторы взвешивали перспективу сокращения поставок со стороны производителей ОПЕК+ с мая на фоне опасений относительно ослабления глобального роста, которое может снизить спрос на топливо.

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На прошлой неделе оба контракта росли третью неделю подряд, вернувшись к уровням, которые в последний раз наблюдались в ноябре, после того, как в ОПЕК+ удивили инвесторов, объявив о дальнейшем сокращении добычи, которое начнется в мае.

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2 апреля 2023 года страны ОПЕК+ определились с позицией относительно добычи нефти. Сообщалось, что организация стран-экспортеров нефти ОПЕК+ приняла решение об удержании своих позиций относительно добычи нефти. Саудовская Аравия публично заявила о том, что коалиция из 23 стран должна поддерживать уровень добычи на стабильном уровне в течение года.

3 апреля 2023 года ОПЕК+ объявила о сокращении добычи нефти. Общие обязательства стран ОПЕК+ по сокращению добычи составляют 3,66 млн баррелей в сутки. Цена нефти может подскочить на 10 долларов за баррель.

3 апреля 2023 года впервые за год цена на нефть показала максимальный суточный рост.

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