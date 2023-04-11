Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $80,33 за баррель.

Сегодня, 11 апреля, зафиксирован рост цен на нефть после резкого снижения накануне.

Как сообщает Investing, стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:05 по Киеву составляла$84,73 за баррель, что на $0,55 (0,65%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

По итогам торгов во вторник, 11 апреля, эти контракты подешевели на 94 цента, до $84,18 за баррель.

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Цена фьючерсов на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $80,33 за баррель, что на $0,59 (0,74%) выше итогового значения предыдущей сессии. Накануне контракт снизился в цене на 96 центов, до $79,74 за баррель.

Спред между фьючерсами на Brent на декабрь текущего года и на декабрь следующего вырос до $5,5 за баррель с $2,5 за баррель тремя неделями ранее.

Война в Украине и цена на нефть

3 апреля 2023 года ОПЕК+ объявила о сокращении добычи нефти.

10 апреля 2023 года фьючерсы на нефть марки Brent упали на 7 центов до 85,05 долларов за баррель к 06:30 по Гринвичу. Американская нефть марки West Texas Intermediate стоила 80,67 долларов за баррель, что на 3 цента ниже.

Цены на нефть почти не изменились поскольку инвесторы взвешивали перспективу сокращения поставок со стороны производителей ОПЕК+ с мая на фоне опасений относительно ослабления глобального роста, которое может снизить спрос на топливо.

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