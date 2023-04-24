За минувшую неделю котировки Brent упали на 5,4% и WTI - на 5,5%.

В понедельник, 24 апреля, цены на нефть эталонных марок в понедельник вновь снижаются. К 8:05 по Киеву июньские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $1,13 (на 1,4%), до $80,53 баррель.

Как сообщает Investing, в пятницу, 21 апреля, Brent подорожала на $0,56 (на 0,7%) - до $81,66 за баррель.

Июньские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,93 (на 1,2%) - до $76,94 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на $0,5 (на 0,7%) и составила $77,87 за баррель.

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По состоянию на 10:07 по Киеву июньские фьючерсы на Brent стоили уже $80,31 баррель.

За минувшую неделю котировки Brent упали на 5,4% и WTI - на 5,5%.

Ситуация с ценами на нефть

10 апреля 2023 года фьючерсы на нефть марки Brent упали на 7 центов до 85,05 долларов за баррель к 06:30 по Гринвичу. Американская нефть марки West Texas Intermediate стоила 80,67 долларов за баррель, что на 3 цента ниже.

Цены на нефть почти не изменились поскольку инвесторы взвешивали перспективу сокращения поставок со стороны производителей ОПЕК+ с мая на фоне опасений относительно ослабления глобального роста, которое может снизить спрос на топливо.

11 апреля был зафиксирован рост цен на нефть после резкого снижения накануне. Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:05 по Киеву составляла $84,73 за баррель, что на $0,55 (0,65%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов 11 апреля эти контракты подешевели на 94 цента, до $84,18 за баррель.

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