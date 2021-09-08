Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, какими будут тарифы на отопление для населения в зимний период.
Как отметил Шмыгаль на заседании правительства, правительство продолжит помогать местным руководителям и решит вопрос с компенсацией для теплокоммунэнерго.
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"Нафтогаз" предлагает теплокоммунэнерго голубое топливо по 7,42 грн за кубометр в рамках трехлетнего контракта. "Такая цена позволяет местным руководителям не повышать цены на тепло в этом отопительном сезоне. Мы за этим будем внимательно следить по каждому городу, по каждому региону", - сказал Шмыгаль.
Он отметил, что из-за действий России цены на газ - на абсолютном историческом максимуме и превысили 20 тыс. гривен за тысячу кубометров.
Цена октябрьского фьючерса:
- 1 сентября цена газа октябрьского фьючерса на европейской бирже достигла новой рекордной отметки 650 долл. за тысячу кубометров.
- Согласно данным Украинской энергетической биржи, средневзвешенная стоимость природного газа на европейских хабах до границы Украины, законтрактованного на сентябрь, достигла 18,36 грн за куб. об.
- Стоимость газа напрямую влияет на тарифы на отопление, которые уже этой зимой могут существенно вырасти.
- Коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" предупреждает, что тарифы на тепло и горячую воду для жителей столицы из-за повышения цен на газ этой осенью могут вырасти на 40%.