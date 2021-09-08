Правительство продолжит помогать власти на местах, чтобы не допустить повышения тарифов.

Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, какими будут тарифы на отопление для населения в зимний период.

Как отметил Шмыгаль на заседании правительства, правительство продолжит помогать местным руководителям и решит вопрос с компенсацией для теплокоммунэнерго.

Читайте такжеШмыгаль рассказал, что будет с платежками за отопление осенью

"Нафтогаз" предлагает теплокоммунэнерго голубое топливо по 7,42 грн за кубометр в рамках трехлетнего контракта. "Такая цена позволяет местным руководителям не повышать цены на тепло в этом отопительном сезоне. Мы за этим будем внимательно следить по каждому городу, по каждому региону", - сказал Шмыгаль.

Он отметил, что из-за действий России цены на газ - на абсолютном историческом максимуме и превысили 20 тыс. гривен за тысячу кубометров.

Цена октябрьского фьючерса:

1 сентября цена газа октябрьского фьючерса на европейской бирже достигла новой рекордной отметки 650 долл. за тысячу кубометров.

Согласно данным Украинской энергетической биржи, средневзвешенная стоимость природного газа на европейских хабах до границы Украины, законтрактованного на сентябрь, достигла 18,36 грн за куб. об.

Стоимость газа напрямую влияет на тарифы на отопление, которые уже этой зимой могут существенно вырасти.

Коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" предупреждает, что тарифы на тепло и горячую воду для жителей столицы из-за повышения цен на газ этой осенью могут вырасти на 40%.

Автор: Игорь Орел