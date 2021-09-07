Украина не может повлиять на ситуацию с ценами на внутреннем рынке, которые достигают рекордного значения.

На европейском газовом рынке, где цены преодолели рекордную отметку в 650 долларов за тысячу кубометров, возник спекулятивный пузырь, и поэтому спрогнозировать, какой будет стоимость ресурса в зимний период на украинском и европейских рынках, практически невозможно.

Об этом в комментарии УНИАН сообщил эксперт в сфере энергетики Валентин Землянский.

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"Сейчас мы побили исторический максимум цены. До этого цена достигала рекордных 450 долларов в 2008 году в Юго-Восточной Европе. Сложно сказать, какими будут цены на газ в зимний период. Посмотрим. Сейчас ситуация складывается под логику запуска "Северного потока-2", в том числе. Плюс есть дефицит поставок сжиженного газа на европейский рынок. Сейчас на газовом рынке явный пузырь", - сказал Землянский.

"Стоимость фьючерса и стоимость реальной партии ресурса - две большие разницы. Сейчас идет большая игра, в том числе за то, чтобы Европа сняла ограничения, наложенные на "Северный поток" и его сухопутное продолжение "Opal". Это большая игра и большие деньги, кто-то на этом очень неплохо заработает", - добавил эксперт.

Он отметил, что Украина, которая импортирует из Европы около трети потребляемого газа, сегодня не может повлиять на ситуацию с ценами на внутреннем рынке, которые также достигают рекордного значения.

"Надо наращивать добычу, этим надо было раньше заниматься. Сейчас уже ничего сделать нельзя. Нужно работать над развитием собственной добычи, чем должны были заниматься Коболев (Андрей Коболев, бывший руководитель "Нафтогаза Украины" - УНИАН) и Витренко (Юрий Витренко, действующий руководитель "Нафтогаза Украины" - УНИАН) начиная с 2015 года", - добавил эксперт.

Цена на газ: что необходимо знать

1 сентября цена газа октябрьского фьючерса на европейской бирже достигла новой рекордной отметки 650 долл. за тысячу кубометров.

Согласно данным Украинской энергетической биржи, средневзвешенная стоимость природного газа на европейских хабах к границе Украины, законтрактованного на сентябрь, достигла 18,36 грн за куб. м.

Стоимость газа напрямую влияет на тарифы на отопление, которые уже этой зимой могут существенно вырасти.

Коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" предупреждает, что тарифы на тепло и горячую воду для жителей столицы из-за роста цен на газ этой осенью могут вырасти на 40%.

Автор: Игорь Орел