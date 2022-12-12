Оператор единой энергосистемы страны National Grid распорядился подготовить к запуску две резервные угольные электростанции из-за холодной погоды

На десятом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину Великобритания готовится использовать угольные электростанции в качестве резерва в случае непредвиденных обстоятельств и проблем с электроэнергией.

Как сообщает Bloomberg, на данный момент операторы британских энергосетей принимают меры по отсрочке закрытия угольных электростанций, так как минусовые температуры привели к рекордному росту цен на электроэнергию.

"Оператор энергосистем Великобритании платит электростанциям 400 млн фунтов стерлингов ($491 млн), чтобы они продолжили работать этой зимой как запасной вариант", – говорится в материале.

Видео дня

Также сообщается, что оператор единой энергосистемы страны National Grid распорядился подготовить к запуску две резервные угольные электростанции из-за холодной погоды.

Уничтожение энергосистемы Украины:

10 октября 2022 года Российская Федерация начала атаки на объекты критической инфраструктуры Украины. Оккупанты бьют по электроподстанциям, объектам гидроэнергетики и тепловой генерации. По всей стране началось аварийное отключение электроснабжение.

23 ноября Минэнергетики заявило о том, что энергосистема Украины перешла в режим полного блэкаута.

3 декабря 2022 года экс-глава "Укрэнерго" Юрий Касич заявил о том, что ракетными ударами по инфраструктуре Украины руководит энергетик.

5 декабря 2022 года Россия совершила очередной обстрел энергосистемы Украины. По предварительной информации было выпущено около 100 ракет.

Вас также могут заинтересовать новости: