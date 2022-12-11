Завтра будут задействованы дополнительные возможности по передаче электроэнергии в Одессу.

На следующей неделе в сеть будут включены новые энергоблоки теплоэлектростанций.

Об этом сказал председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в эфире всеукраинского телемарафона. Он отметил, что на этой неделе "была очередная сложная неделя для энергетиков", поскольку было три атаки – в понедельник 70 ракет выпущено по энергосистеме, еще одна - осуществлена средствами артиллерии по энергообъектам Донецкой области и атака дронами-камикадзе на юге Украины в ночь с 9 на 10 декабря.

"На сегодняшний день мы смогли восстановить большую часть генерирующих мощностей, но, к сожалению, что касается теплоэлектростанций, то, по состоянию на сейчас их способность вырабатывать электроэнергию все еще не полная и остается ниже той, которую мы имели в начале. То есть разрушения, которые нанес враг в понедельник, они, к сожалению, не позволяют на сегодняшний день в полной мере использовать мощность тепловых электростанций, им нужно дополнительное время, чтобы возобновить свою работу", - подчеркнул Кудрицкий.

Видео дня

В то же время, он ожидает, что на следующей неделе в сети начнут работать новые энергоблоки от ТЭС.

При этом Кудрицкий отметил, что атомные блоки возобновили свою работу в середине недели после понедельничного обстрела.

"Что касается Одесской области, то это сейчас наиболее пострадавший регион после атаки шахидов. Сегодня нам удалось уже запитать часть потребителей Одесского региона и города Одесса. Завтра ожидаем дополнительные возможности по передачи электроэнергии в город Одесса, Поэтому ожидаем, что ситуация будет улучшаться", - сказал председатель правления НЭК "Укрэнерго".

По его словам, каждый год энергетики сталкиваются с неблагоприятными погодными условиями и из-за этого дополнительно какое-то количество потребителей может быть отключено от сети. Он добавил, что по состоянию на сейчас катастрофической ситуации на Западе Украины нет, хотя эти неблагоприятные погодные условия вносят свои коррективы в работу облэнерго как на Львовщине, Ивано-Франковщине, так и на Закарпатье.

"Это дополнительный негативный фактор, он не является определяющим. С обледенением энергетики умеют справляться достаточно быстро", - сообщил Кудрицкий.

Массированные атаки РФ

Как сообщал УНИАН, в ночь на 10 декабря оккупанты запустили по территории юга Украины 15 дронов-камикадзе Shahed-136/131 иранского производства.

Силы противовоздушной обороны сбили 10 беспилотников над Херсонской, Николаевской и Одесской областями.

Однако часть дронов попали в объекты энергетической инфраструктуры в Одесской области, в результате без электроснабжения остались тысячи потребителей.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, сейчас в Украине после восьми волн российских ракетных ударов повреждены все тепловые и гидроэлектростанции, также повреждено 40% объектов высоковольтной сети.

9 декабря Шмыгаль заявил, что украинцы этой зимой будут постоянно жить в условиях ограничения потребления электроэнергии.

Как сообщил директор Центра исследования энергетики Александр Харченко, высоковольтные трансформаторы придут в Украину не раньше марта, а без этого оборудования восстановить полноценную работу передачи электричества с энергостанций до потребителей невозможно.

Вас также могут заинтересовать новости: