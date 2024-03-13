Игорь Козий отметил, что наиболее мощный НПЗ в России находится в Омске.

Российско-украинская война продолжается и Силы обороны продолжают наносить мощные удары по российской нефтеперерабатывающей инфраструктуре.

"По разным подсчетам, (в РФ насчитывается - УНИАН) примерно 32 крупных нефтеперерабатывающих завода и около 80 мелких разного уровня мощности. Чтобы мы правильно поняли, Рязанский нефтеперерабатывающий завод, его мощность 17 миллионов тонн в год. Наиболее мощный в России - это Омский завод, который имеет возможности перерабатывать 22 миллиона тонн нефти в год", - рассказал военный эксперт Института евроатлантического сотрудничества Игорь Козий в эфире Киев 24.

Кроме того, он добавил, что целью для Сил обороны должно стать не только уничтожение этих НПЗ, но и уничтожение инфраструктуры, которой они пользуются.

Видео дня

"Мы должны осознать, что надо сделать так, чтобы инфраструктура за Уралом не могла помогать инфраструктуре, которая находится в европейской части. Для этого надо разрушать мосты, мы это видим. Большая их часть находится в европейской части страны", - пояснил Козий.

Удары сил обороны по российским НПЗ - последние новости

В течение последних недель Силы обороны нанесли удары дронами по ряду российских нефтеперерабатывающих заводов. Например, в результате ударов беспилотниками, повреждена установка, которая обеспечивает более 50% производства НПЗ "Лукойла" в Нижегородской области.

В конце февраля глава СБУ Василий Малюк в конце февраля заявил, что за последние два месяца многие нефтеперерабатывающие мощности врага были успешно поражены. Таким образом Украина на треть сократила экспорт нефтепродуктов из РФ. 55% их военного бюджета это и есть валютная выручка от экспорта нефтепродуктов.

Накануне стало известно, что Силы обороны нанесли удары сразу по трем НПЗ на территории РФ - в Рязани (Татарстан), в Кстово (Нижегородская область) и Киришах (Ленинградская область).

Вас также могут заинтересовать новости: