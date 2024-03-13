Представитель ГУР анонсировал срывы планов врага.

В результате дроновой атаки в Ростовской области РФ остановил работу Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ). Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона.

Он отметил, что в России происходит ряд событий на военных объектах.

"Новошахтинский нефтяной завод - это военный объект, который поставляет и обеспечивает оккупационную группировку в Украине. Мы не комментируем более подробно информацию. В принципе все могут наблюдать часто и в онлайн режиме за событиями", - сказал Юсов.

По его словам, работа предприятия остановлена.

"Это означает, что будут проблемы и срывы определенных планов у врага, а также дополнительные возможности и время у наших защитников", - сказал Юсов.

ГУР и СБУ официально не подтвердили свое участие в этой операции.

"Мы не будем это подтверждать, но и опровергать не будем", - отметил представитель разведки.

Как сообщал УНИАН, этой ночью атакованы дронами сразу три нефтеперерабатывающих завода - в Рязани (Татарстан), в Кстово (Нижегородская область) и Киришах (Ленинградская область), а также авиабаза и военный аэродром в Воронежской области.

Источники УНИАН в правоохранительных органах подтверждают, что атаки на нефтеперерабатывающие заводы - это продолжение ряда спецопераций по вражеским НПЗ, которые ранее начала Служба безопасности. Речь идет о мерах по уменьшению экономического потенциала РФ, лишение его ресурсов и уменьшение потока нефтяных денег и топлива, которые РФ направляет непосредственно на войну.

Сегодня СМИ сообщили, что в Ростовской области ударные дроны-камикадзе Главного управления разведки Минобороны Украины атаковали Новошахтинский завод нефтепродуктов.

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