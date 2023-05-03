Энергетическая система работает стабильно, без ограничений для потребителей.

В результате ночного удара оккупантов существенно повреждена электроподстанция в Сумской области. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики Украины в Telegram.

"Оккупанты продолжают уничтожать энергетическую инфраструктуру страны. В ночь на 3 мая враг сбросил две управляемые авиабомбы на один из населенных пунктов в Сумской области. В результате удара существенно повреждена электроподстанция - есть разрушение здания пункта управления. Среди работников пострадавших нет. Обесточенными из-за обстрелов остаются более 4 тысяч потребителей", - говорится в сообщении.

Также из-за повреждений в результате боевых действий остается обесточенной часть потребителей в Донецкой, Запорожской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областях.

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В то же время энергетики продолжают возвращать свет потребителям после недавнего массированного обстрела. В частности, заживлено потребителей на Днепропетровщине.

Энергетическая система работает стабильно, без ограничений для потребителей.

Удар "Шахедами" по Украине - главное

3 мая ночью в нескольких областях Украины была объявлена воздушная тревога из-за атаки российских беспилотников. В Киевской области было сообщено об активной работе противовоздушной обороны.

По данным Воздушных сил ВСУ, во время сегодняшней ночной атаки дронов-камикадзе по территории Украины российские оккупанты запускали БПЛА с Азовского моря и с аэродрома в Брянской области. Было сбито 21 дрон из 26.

Отдельно, над Киевщиной уничтожены все дроны-камикадзе, над Днепропетровщиной - семь, один прорвался и ударил по админзданию, а в Кропивницком три БПЛА врага попали в нефтебазу.

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