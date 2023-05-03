Пуск иранских дронов-камикадзе был осуществлен с с северного направления (Брянская область) и с юга - восточное побережье Азовского моря.

Россия выпустила по Украине в ночь на 3 мая 2023 года 26 ударных дронов "Shahed-136/131". 21 БПЛА удалось уничтожить, говорится в сообщении Воздушных сил.

Применены зенитное ракетное вооружение, авиация и мобильные огневые группы в зонах ответственности воздушных командований "Центр", "Восток" и "Юг".

Пуск иранских дронов-камикадзе был осуществлен с с северного направления (Брянская область) и с юга - восточное побережье Азовского моря.

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Удар России по Украине 3 мая – главное

Российские оккупанты в ночь на 3 мая 2023 года атаковали Киев дронами-камикадзе. В это время в ряде областей была объявлена воздушная тревога.

Над Киевом и областью были сбиты все дроны. Предварительно сообщалось, что РФ запустила баражирующие боеприпасы по разным направлениям.

Над Днепропетровской областью сбили семь иранских "Шахедов". Один все же прорвал ПВО и ударил по админзданию в Днепре, вспыхнул пожар, но, к счастью, обошлось без пострадавших.

Массированные атаки РФ 2023 – главное

Это уже третья по счету воздушная атака русских войск за последние дни. 28 апреля 2023 года враг выпустил по Украине 23 крылатых ракеты, 21 тогда удалось сбить. Остальные прорвавшие ПВО ударили по жилым домам в Умани Черкасской области. В результате ударов россиян погибли более 30 человек.

Уже 1 мая РФ снова атаковала Украину 18 ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555, из них 15 удалось перехватить в небе. Той же ночью РФ нанесла массированный удар по Павлограду, попав, в частности, в промышленное предприятие.

Новая тактика РФ, по мнению эксперта Александра Коваленко, вероятнее всего, связана с прибытием в Украину передовых Patriot: "Благодаря этим вскрытиям оккупанты составляют карту размещения тех или иных средств ПВО согласно эшелонам и количественному насыщению".

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