Украинцев призывают находиться в укрытиях.

В ночь на среду, 3 мая, в ряде областей Украины объявили воздушную тревогу.

На карте тревог "покраснели" Черниговская, Сумская, Запорожская области, а также Киевщина и Киев. В Луганской области и во временно оккупированном Крыму тревога звучит уже длительное время.

В Киевской областной военной администрации сообщили о работе противовоздушной обороны. "Оставайтесь в укрытиях или других безопасных местах до окончания воздушной тревоги", - говорится в сообщении КОВА.

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Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак призвал не игнорировать оповещения об опасности. "Тревоги не игнорируем", - написал он в своем Telegram-канале.

Тем временем спикер Одесской ОВА Сергей Братчук сообщил, что в Киевской области работает ПВО, в Одесской - "все 4.5.0".

Обновлено в 01:00: В настоящее время тревогу объявили еще и в Днепропетровской области.

Обновлено в 01:05: Ермак предупредил, что угроза еще остается.

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