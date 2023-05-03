Сергей Попко отметил, что россияне запустили барражирующие боеприпасы с разных направлений.

Армия Российской Федерации в ночь на 3 мая атаковала Киев дронами-камикадзе типа "Shahed". Силы противовоздушной обороны уничтожили все российские БПЛА.

"На этот раз Киев был атакован исключительно дронами. По предварительной информации, россияне, как обычно, использовали иранские БПЛА "Shahed", - рассказал глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко Telegram.

При этом он отметил, что тактика оккупантов не меняется, РФ запустила барражирующие боеприпасы с разных направлений.

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"По предварительной информации, в воздушном пространстве вокруг столицы были обнаружены и сбиты все вражеские цели. Данные оперативной сводки на данный момент - без жертв и разрушений. Информация уточняется", - сказал Попко.

Стоит отметить, что ночная воздушная атака Киева со стороны войск РФ уже третья за последние шесть дней.

Ночная атака РФ на Украину - что известно

В ночь на среду, 3 мая, в ряде областей Украины объявили воздушную тревогу. В Киевской областной военной администрации сообщили о работе противовоздушной обороны.

При этом руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак призвал не игнорировать оповещения об опасности. В свою очередь спикер Одесской ОВА Сергей Братчук сообщил, что в Киевской области работает ПВО, в Одесской - "все 4.5.0".

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