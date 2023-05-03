Отмечается, что на месте инцидента работают все необходимые службы

Российские оккупанты в ночь на 3 мая запустили по Днепру дроны-камикадзе Shahed-136. Один из БПЛА попал в административное здание города.

По словам главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, украинские защитники воздушного командования "Восток" сбили семь дронов, но один из них достиг цели.

"В Днепре повреждено административное здание. Возник пожар. Огонь уже потушили. Жители города не пострадали", - говорится в сообщении в Telegram.

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На месте инцидента работают спасатели. Последствия атаки уточняются.

Атака РФ в ночь на 3 мая - что известно

Армия РФ ночью атаковала Киев дронами-камикадзе. Воздушную тревогу объявили по всей территории Украины.

Силами ПВО над Киевом и областью сбили все дроны. Российские оккупанты запустили баражирующие боеприпасы по разным направлениям.

В Воздушных силах Украины сообщили, что Россия выпустила по Украине в ночь на 3 мая 2023 года 26 ударных дронов "Shahed-136/131", из которых 21 удалось уничтожить силами ПВО. Применены зенитное ракетное вооружение, авиация и мобильные огневые группы в зонах ответственности воздушных командований "Центр", "Восток" и "Юг".

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