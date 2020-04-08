Импортный газ для Украины подешевел на 15 долларов

Средняя цена импортного газа в Украине в марте снизилась на 9% и составила 153,65 долл. за 1 тыс. куб. м.

Средняя цена импортного природного газа в Украине в марте 2020 года составила 153,65 долл. за 1 тыс. куб. м, что на 8,8% меньше, чем в феврале 2020 года.

Читайте также“Оператор ГТС» сообщил, сколько газа нужно закачать на зиму

Об этом сообщается на сайте Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины со ссылкой на данные Государственной фискальной службы.

«Государственная таможенная служба Украины рассчитала среднюю стоимость импортного природного газа, сложившуюся в процессе его таможенного оформления во время ввоза на территорию Украины в период с 1 по 31 марта 2020 года, которая составляет 4163,7385 грн, или 153,646 долл., за 1 тыс. куб. м», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в феврале 2020 года средняя цена импортного газа в Украине составила 168,49 долл. за 1 тыс. куб. м.