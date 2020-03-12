Импортный газ для Украины подешевел на 7 долларов
Средняя цена импортного природного газа в Украине в феврале 2020 года составила 168,49 долл. за 1 тыс. куб. м, что на 3,8% меньше, чем в январе 2020 года.
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Об этом сообщается на сайте Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины со ссылкой на данные Государственной фискальной службы.
«Государственная таможенная служба Украины рассчитала среднюю стоимость импортного природного газа, сложившуюся в процессе его таможенного оформления во время ввоза на территорию Украины в период с 1 по 29 февраля 2020 года, которая составляет 4129,4566 грн, или 168,49 долл. за 1 тыс. куб. м», - говорится в сообщении.
Как сообщал УНИАН, в январе 2020 года средняя цена импортного газа в Украине составила 175,26 долл. за 1 тыс. куб. м.