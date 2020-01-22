Набсовет "Нафтогаза" обновил состав правления

В структуре группы "Нафтогаз" большинство операционных решений будут принимать руководители дивизионов и директора группы по направлениям.

Наблюдательный совет Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" обновил состав правления, включив трех новых членов и исключив двух.

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В сообщении компании говорится, что в состав правления вошли: директор по юридическим вопросам "Нафтогаза" Ярослав Теклюк, финансовый директор группы "Нафтогаз" Петер ван Дрил и исполнительный директор по трансформации группы "Нафтогаз" Отто Ватерландер.

В то же время, наблюдательный совет прекратил полномочия членов правления компании - Юрия Колбушкина и генерального директора АО "Укртранснафта" Николая Гавриленко.

"Таким образом, в состав правления "Нафтогаза" пока входят пять человек: председатель правления Андрей Коболев, первый заместитель председателя правления Сергей Перелома, члены правления - Ярослав Теклюк, Петер ван Дрил и Отто Ватерландер", - говорится в сообщении.

Отмечается, что этими изменениями наблюдательный совет поддержал стремление председателя правления Андрея Коболева трансформировать "Нафтогаз", повысить его эффективность и производительность, усилить способность группы выполнять задачи акционера. В компании подчеркнули, что как единственный акционер "Нафтогаза" правительство Украины ставит целью повышение безопасности поставок природного газа и энергетической независимости, а также создание прозрачного и конкурентного рынка газа.

Правление будет рассматривать на уровне группы вопросы, которые требуют обязательного решения правления в соответствии с Уставом.

"В структуре группы "Нафтогаз" большинство операционных решений будут принимать руководители дивизионов и директора группы по направлениям. Сейчас группа "Нафтогаз" создала дивизион "Интегрированный газовый бизнес", дивизион "Нефть", дивизион "Техническое обеспечение" и дивизион "Новая энергия", - отметили в компании.

"Нафтогаз" считает, что такая новая структура поможет ускорить реализацию его стратегии, поскольку больше внимания будет уделяться внедрению лучших мировых практик, операционным целям и итоговым результатам.

По информации пресс-службы, "Нафтогаз" как единственный акционер также обновил уставы АО "Укртрансгаз", АО "Укргазвыдобування", АО "Укртранснафта", АО "Укрспецтрансгаз", АО ГАО "Черноморнефтегаз": коллегиальные исполнительные органы (правление и дирекции) заменяются на единоличные органы управления.

"Ключевым элементом трансформации группы "Нафтогаз" является принцип персональной ответственности. Это решение наблюдательного совета является следующим важным шагом на пути к трансформации: теперь полномочия будут отвечать обязанностям руководителей. Решения будут приниматься прозрачным образом, а руководители станут более подотчетными", - цитирует пресс-служба Коболева.

Как сообщал УНИАН, в январе НАК "Нафтогаз Украины" назначил Отто Ватерландера исполнительным директором по трансформации группы, а Ван Дрила Петруса Стефануса новым финансовым директором группы.

Справка УНИАН. НАК "Нафтогаз Украины" – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 90% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через сеть АЗС.