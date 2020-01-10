"Нафтогаз" назначил нового финдиректора компаний группы

66-летний Петрус ван Дрил – финансист с почти 30-летним опытом работы на различных позициях в нефтегазовой компании Shell.

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" назначила на должность финансового директора группы "Нафтогаз" бывшего топ-менеджера британо-голландской нефтегазовой компании Shell Ван Дрила Петруса Стефануса, говорится в сообщении компании.

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"Стефанус Петрус ван Дрил будет отвечать за развитие интегрированной корпоративной финансовой функции, определение финансовой политки, принципов и процедур группы "Нафтогаз", - говорится в сообщении.

Отмечается, что также в его обязанности будет входить управление процессами финансового прогнозирования и планирования, обеспечение средств для финансирования стратегических инициатив группы, повышение эффективности и результативности финансовых операций.

"66-летний Петрус ван Дрил – финансист с почти 30-летним опытом работы на различных позициях в Shell, начиная с финансового советника в дочерней компании Billion International и заканчивая должностью вице-президента Royal Dutch Shell по вопросам бухгалтерского учета и отчетности, до прихода в "Нафтогаз", - отметили в компании.

По информации пресс-службы, на разных этапах своей карьеры ван Дрил работал в таких сферах как бухгалтерский учет и отчетность, управление эффективностью бизнеса, бизнес-партнерство, управление ценностью, аутсорсинг финансовых и бизнес-процессов, слияния и поглощения, а также отношения с инвесторами.

Свободно владеет голландским и английским и на хорошем уровне – немецким и французским языками.

Справка УНИАН. НАК "Нафтогаз Украины" – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 90% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через сеть АЗС.