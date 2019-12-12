Кремль хочет "сохранить лицо": экономист назвал основную проблему "газовых" переговоров с РФ

Эксперт объяснил, почему сторонам трудно договориться относительно транзита газа по территории Украины и исполнения Россией решения Стокгольмского арбитража.

Основной камень преткновения в переговорах Украины и России относительно газового вопроса – это форма конвертации результатов Стокгольмского арбитража.

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Такое мнение в комментарии сайту "Сегодня" высказал экономический эксперт Алексей Кущ.

"Несколько миллиардов долларов, которые Украина должна получить по решению Стокгольмского арбитража, можно получить или деньгами, или газом. Но вопрос в том, что, на мой взгляд, Россия никогда не согласится на то, чтобы это прошло официально как выплата. Она готова дать 20-25%-ную скидку на газ на некоторое время, которая должна покрыть размер выигрыша Украины. А Украина при этом должна как бы отказаться от взыскания долга. В результате Россия сохранит лицо на международной арене, и другой вариант для нее неприемлем. Но насколько приемлема такая модель для Украины, сказать сложно. Я думаю, и [президент Владимир] Зеленский, и та команда, которая его окружает, пошли бы на это, но они прекрасно понимают токсичность данного варианта. Такое решение даст колоссальный карт-бланш в руки оппозиции", – объясняет эксперт.