Украина готова получить $3 миллиарда долга от "Газпрома" газом - Зеленский

Также Зеленский после встречи в Париже заявил о сближении позиций Украины и РФ относительно заключения нового соглашения о транзите газа.

Президент Украины Владимир Зеленский после встречи в "нормандском формате" в Париже заявил о шансе подписать новый транзитный договор с Российской Федерацией на лучших условиях, чем были до этих переговоров.

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Об этом глава государства сообщил журналистам во время пресс-подхода в Париже.

"Я не могу пока ничего говорить, потому что нет пока договора (на транзит российского газа через территорию Украины после 2020 года - УНИАН), но я уверен, что у нас больше шансов его подписать на лучших условиях, чем до этого обсуждали наши представители, когда были очень сложные несколько встреч, которые были принципиально без ответов", - заявил он.

Зеленский отметил, что не намерен сейчас обсуждать детали переговоров, но "речь не идет о контракте на один год, все сняли это с обсуждения. То есть речь идет о "сколько-то" лет, я так думаю, будет больше. Я настаивал на максимально амбициозных условиях, выгодных Украине и Европе, - на десяти годах".

"Очень сложно, когда одна сторона настаивает на одном годе, а мы настаиваем на десяти. Я думаю что-то мы найдем посередине. Мне так кажется", - добавил он.

Кроме того, Зеленский подтвердил готовность Украины получать газ из России в счет погашения 3 миллиарда долларов долга "Газпрома" по решению Стокгольмского арбитража.

Справка УНИАН. Действующий транзитный контракт Украины с российским "Газпромом" был заключен в 2009 году сроком на 10 лет. После его завершения (с 2020 года) российский монополист намерен максимально сократить транзит своего газа через территорию Украины.